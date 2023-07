Maharashtra News: नागपुर के एक प्रोफेसर ने की आत्महत्या, फैकल्टी के सदस्यों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

Maharashtra Lecturer Dies पुलिस के मुताबिक नरेंद्र नगर निवासी गजानन जानरावजी कराडे हिंदी के लेक्चरर थे और पिछले 12 साल से 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे।व्याख्याता ने अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और 14 पन्नों का एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शिक्षण संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा उत्पीड़न का दावा किया है।

नागपुर के एक प्रोफेसर ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

नागपुर, एजेंसी। नागपुर में जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 42 वर्षीय व्याख्याता ने अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और 14 पन्नों का एक नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शिक्षण संकाय के कुछ सदस्यों द्वारा उत्पीड़न का दावा किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, नरेंद्र नगर निवासी गजानन जानरावजी कराडे हिंदी के लेक्चरर थे और पिछले 12 साल से 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार शाम को जब उनकी पत्नी अमरावती में थीं, तब उन्होंने अपने आवास पर छत के पंखे से साड़ी बांधकर फांसी लगा ली। कॉलेज प्रबंधन के सदस्य प्रोफेसर को करते थे परेशान रिश्तेदारों ने बताया कि कराडे हाल के दिनों में तनाव में था और अक्सर कॉलेज प्रबंधन के सदस्यों और कुछ प्रोफेसरों द्वारा उत्पीड़न सहने की बात करता था। रिश्तेदारों ने बताया कि कराडे ने अपने बहनोई को बताया कि उसने रेफ्रिजरेटर में रखी एक डायरी में सब कुछ दर्ज कर लिया है और उससे आग्रह किया कि अगर उसे कुछ होता है तो वह कार्रवाई करे। उस समय, लेक्चरर की पत्नी और उनके साले की पत्नी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए अमरावती में थे। पुलिस ने कहा कि दोनों नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कराडे को छत के पंखे से लटका हुआ पाया। प्रोफेसर ने डायरी के 14 पन्नों पर लिखी अपनी आपबीती बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि कराडे की लिखावट वाली डायरी परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि डायरी में 14 पेजों में लिखावट है और इसमें कुछ लोगों के नाम और अन्य विवरण शामिल हैं।

