नागपुर में अफसर का तबादला, फेयरवेल पर रो पड़े सहकर्मी; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर जिले के कुही तालुका में पिछले साल से सुधाकर निमजे नाम के अधिकारी सब-रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका कलमेश्वर तबादला हो गया है।

तीन साल एक ही जगह सेवा दे रहे सुधाकर निमजे का स्टाफ के बाकी कर्मचारियों से गहरा रिश्ता बन गया था, लेकिन अब ट्रांसफर होने के चलते उन्हें नागपुर का ऑफिस छोड़कर जाना पड़ रहा है।

फेयरवेल पर भावुक हो गए साथी

सुधाकर निमजे के नागपुर ऑफिस में आखिरी दिन उनके साथियों ने यादगार बना दिया। सुधाकर निमजे के फेयरवेल के मौके पर उनके साथी भावुक हो गए और ऑफिस से उनकी विदाई के दौरान उन लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े।