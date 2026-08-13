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    नागपुर में अफसर का तबादला, फेयरवेल पर रो पड़े सहकर्मी; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:02 PM (IST)

    नागपुर के कुही तालुका में सब-रजिस्ट्रार सुधाकर निमजे का कलमेश्वर तबादला हो गया है। उनकी विदाई पर सहकर्मी भावुक हो गए। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. नागपुर के सब-रजिस्ट्रार सुधाकर निमजे का कलमेश्वर तबादला।

    2. विदाई समारोह में सहकर्मी हुए भावुक, रो पड़े साथी।

    3. तीन साल की सेवा के बाद कार्यालय में गमगीन माहौल।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर जिले के कुही तालुका में पिछले साल से सुधाकर निमजे नाम के अधिकारी सब-रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका कलमेश्वर तबादला हो गया है।

    तीन साल एक ही जगह सेवा दे रहे सुधाकर निमजे का स्टाफ के बाकी कर्मचारियों से गहरा रिश्ता बन गया था, लेकिन अब ट्रांसफर होने के चलते उन्हें नागपुर का ऑफिस छोड़कर जाना पड़ रहा है।

    फेयरवेल पर भावुक हो गए साथी

    सुधाकर निमजे के नागपुर ऑफिस में आखिरी दिन उनके साथियों ने यादगार बना दिया। सुधाकर निमजे के फेयरवेल के मौके पर उनके साथी भावुक हो गए और ऑफिस से उनकी विदाई के दौरान उन लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े।

    सोशल वीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सुधाकर निमजे के साथ एक-एक करके उनसे गले मिलने आते हैं। लोग उनके पैर छूते हैं और गले लगाते हैं।

    सभी साथियों की आंखों में सुधाकर निमजे से अलग होने की पीड़ा साफ नजर आती है। एक भी कर्मचारी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। वहीं ऐसा देखकर सुधाकर निमजे भी अपने आंसू नहीं रोक पाते और पूरे कार्यालय का माहौल भावुक हो जाता है।

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