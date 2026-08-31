मुंबई: मृणालताई गोरे फ्लाईओवर की सड़क बनी आफत, फिसल रहे दोपहिया वाहन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के मृणालताई गोरे फ्लाईओवर के रिलीफ रोड की ओर जाने वाले हाल ही में खोले गए नए हिस्से पर सफर करना वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, विशेषकर दोपहिया सवारों के लिए जान पर बन आई है।

वाहन चालकों ने डामर वाली सड़क की अत्यधिक चिकनी सतह को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका दावा है कि सड़क पर ग्रिप न होने के कारण दोपहिया वाहन लगातार फिसल रहे हैं, जिससे कई सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं।

इस मार्ग पर नियमित रूप से यात्रा करने वाले नागरिकों ने बृहन्मुंबई नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। यात्रियों की मांग है कि टायरों की पकड़ को बेहतर बनाने और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए सड़क की ऊपरी परत को तुरंत खुरदरा बनाया जाए।

क्या है पूरा मामला? दो सौ अड़तालीस करोड़ रुपये की लागत से बना मृणालताई गोरे फ्लाईओवर का सात सौ पचास मीटर लंबा और चार लेन वाला यह नया हिस्सा लगभग छह साल की देरी के बाद छह जून को वाहन चालकों के लिए खोला गया था। यह नया हिस्सा मौजूदा फ्लाईओवर नेटवर्क को गोरेगांव वेस्ट में राम मंदिर रोड और रिलीफ रोड से जोड़ता है।

हालांकि, यातायात के लिए खुलने के कुछ समय बाद ही इस हिस्से को लेकर वाहन चालकों की शिकायतें आने लगी थीं, जिन्होंने सड़क की असमान सतह, बिखरी हुई गिट्टी और पैच यानी धब्बेदार वाले हिस्सों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था।

अत्यधिक चिकनी हो गई है सड़क की सतह लोखंडवाला ओशिवारा सिटिजंस एसोसिएशन के करण जोतवानी ने शुक्रवार को इस फ्लाईओवर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि रिलीफ रोड की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के इस हिस्से की चिकनी सतह पर कई दोपहिया वाहन फिसल रहे थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि बारिश की वजह से सड़क गीली थी।

जोतवानी ने बताया कि भारी वाहनों सहित लगातार यातायात की आवाजाही के कारण, इस नए हिस्से की सतह कई जगहों पर बेहद चिकनी हो गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही उन्होंने चिकनी सतह के कारण दो लोगों को अपनी बाइक से गिरते हुए देखा।

उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालें और सड़क के इस हिस्से को थोड़ा खुरदरा बनाएं ताकि हादसों को रोका जा सके। यात्रियों की समस्या पर बीएमसी का आश्वासन रोजाना सफर करने वाले एक बाइक सवार प्रथम कावड़े ने बताया कि कई जगहों पर सड़क की सतह के लगातार चिकने होने से दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और गीली सड़क पर यह खतरा और बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस फ्लाईओवर पर कई तीखे मोड़ हैं, जो स्थिति को और अधिक खतरनाक बना देते हैं।