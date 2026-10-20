जुहू नहीं, कोर्टरूम 55 बना सेलिब्रिटिज का नया ठिकाना... जानिए क्या है इसकी कहानी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म स्टार्स की एक झलक पाने के लिए पहले लोग बांद्रा बैंडस्टैंड, जुहू या फिल्म सिटी जैसे इलाकों में उनका इंतजार करते थे, लेकिन अब दक्षिण मुंबई के सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट की पांचवीं मंजिल पर स्थित कोर्टरूम नंबर 55 आजकल बॉलीवुड स्टार्स और चर्चा में रहने वाली हस्तियों का नया ठिकाना बन गया है।

विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण रामजीवन नवलंदर की अध्यक्षता वाली इस अदालत में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सबसे गंभीर और हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। क्यों खास है कोर्टरूम नंबर 55 यह कोर्टरूम वह जगह बन चुका है जहां बॉलीवुड की चमक-धमक और अपराध की काली दुनिया का आमना-सामना कानूनी चौखट पर हो रहा है। 14 अप्रैल 2024 को अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर हुई फायरिंग मामले को लेकर इसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उम्मीद है कि सलमान खान जल्द ही यहां मुख्य गवाह के तौर पर पेश होंगे, और उनके साथ उनके भाई अरबाज खान भी आ सकते हैं।

12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे पुलिस ने बिश्नोई गैंग के संगठित अपराध से जोड़ा है इस मामले को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले की सुनवाई भी जारी है। अगर अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में भी MCOCA लगाया जाता है, तो वह मामला भी यहां आ सकता है।

पहली बार चर्चा में कब आया था कोर्टरूम 55 यह पहली बार नहीं है जब सेशन कोर्ट में स्टार्स की वजह से भारी भीड़ उमड़ी हो। इससे पहले इसी इमारत की चौथी पर स्थित कोर्टरूम नंबर 52 में वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें मई 2015 में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। ( बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था)

उस फैसले वाले दिन कोर्ट परिसर का माहौल ऐसा था कि चौथी मंजिल का रास्ता बंद होने पर प्रशंसकों ने सामने वाली इमारत की पानी की पाइपलाइनों के सहारे ऊपर चढ़कर खिड़कियों से सलमान को देखने की कोशिश की थी। कोर्ट कर्मचारियों को अंदेशा है कि MCOCA मामले में गवाही के दौरान फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है।

आम नहीं होते MCOCA के मामले MCOCA के मामले कोई आम केस नहीं होते; इनमें संगठित अपराध, पहले किए गए अपराध, लगातार चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोप और अधिकारियों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो कोर्ट रूम नंबर 55 को ऐसे और भी मामलों की सुनवाई के लिए सौंपा जा सकता है।

जज नवलंदर का सख्त रवैया हालांकि यहां अक्सर मशहूर हस्तियां आती रहती हैं, लेकिन कोर्ट रूम 55 के अंदर का माहौल पूरी तरह से सरकारी कामकाज की हकीकत से जुड़ा रहता है। जज नवान्दार अपने सख्त और स्पष्ट रवैये के लिए जाने जाते हैं। जब भी पुलिस की कार्रवाई में कोई कमी दिखती है, तो वे कड़ी न्यायिक टिप्पणी करने से नहीं चूकते।