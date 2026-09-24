मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गुरुवार सुबह मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पनवेल के पास एक चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बता दें कि यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 7:55 बजे पनवेल इलाके में किलोमीटर 16 के पास पुणे जाने वाली लेन पर हुआ। दमकल विभाग ने दिखाई फुर्ती, आग पर पाया काबू आग लगने की सूचना मिलते ही पनवेल और खोपोली नगर परिषद की दमकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां भी भेजी गईं, जिन्होंने जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।