Mumbai Weather Update: मुंबई में हल्की बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; यातायात बाधित नहीं

Mumbai Weather Update भारतीय मौसम विभाग (IMD Mumbai) ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिविक अधिकारी ने कहा कि आईएमडी मुंबई ने अपने नियमित बुलेटिन में अगले 24 घंटों में शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश (Mumbai Rain) और अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इस बीच सड़क यातायात सामान्य रहा क्योंकि शहर में कहीं भी जलभराव नहीं हुआ है।

Mumbai Weather Update: मुंबई में हल्की बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; यातायात नहीं हुआ बाधित

मुंबई, एजेंसी। Mumbai Weather Update: मुंबई के कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह हल्की बारिश हुई, जिसको देखते हुए भारत मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने महानगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। एक सिविक अधिकारी ने कहा कि द्वीप शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 53.93 मिमी, 27.97 मिमी और 45.59 मिमी औसत की बारिश दर्ज की गई। IMD ने की भारी बारिश की भविष्यवाणी 4 जुलाई की रात से मुंबई के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तीव्रता कम हो गई और 5 जुलाई सुबह शहर और उपनगरों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मंगलवार शाम को अपडेट किए गए जिला पूर्वानुमान और चेतावनियों में, आईएमडी मुंबई ने एक 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इसमें बुधवार को यहां कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। 24 घंटे में हो सकती है बारिश सिविक अधिकारी ने कहा कि आईएमडी मुंबई ने अपने नियमित बुलेटिन में अगले 24 घंटों में शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश और अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सड़क यातायात सामान्य रहा क्योंकि शहर में कहीं भी जलभराव नहीं हुआ है। सामान्य रूप से चल रही बस सेवा अधिकारियों ने कहा कि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों कॉरिडोर पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन, कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उपनगरीय सेवाएं 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम के एक अधिकारी ने कहा कि उनकी बस सेवाएं सामान्य हैं और कोई मार्ग परिवर्तन नहीं किया गया है।

Edited By: Nidhi Avinash