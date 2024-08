Mumbai Video: अटल सेतु से कूदकर महिला कर रही थी आत्महत्या की कोशिश, कैब ड्राइवर और पुलिस ने फुर्ती दिखाकर बचाया

वीडियो में उसे अटल सेतु पर बने सुरक्षा अवरोधक पर बैठे देखा जा सकता है। फिर वह समुद्र में कुछ फेंकती है और कूदने का प्रयास करती है, लेकिन समय रहते ड्राइवर उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद पुलिस का एक गश्ती दल मौके पर पहुंचता है और उसे पकड़ने में ड्राइवर की मदद करता है।

Viewers Discretion Advised



Responding promptly to an attempt to die by suicide at MTHL Atal Setu, the on-duty officials, PN Lalit Shirsat, PN Kiran Mahtre, PC Yash Sonawane & PC Mayur Patil of @Navimumpolice jumped over the railing & rescued the individual saving her life.



