मुंबई: गरबा पंडाल से खींचकर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नालासोपारा ईस्ट में संतोषभुवन इलाके में, 18 साल के एक युवक ने 17 साल की एक लड़की को कथित तौर पर गरबा पंडाल से बाहर खींचा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।

इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेल्हार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पोल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सचिन कांबले ने बताया कि लड़की और आरोपी दोस्त थे।

हालांकि, लड़की के बात बंद कर देने के बाद से आरोपी नाराज था। सोमवार रात, लड़की संतोषभुवन के गारेल पाडा में एक गरबा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। आरोप है कि युवक ने उसे पंडाल से बाहर खींचा, थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की।