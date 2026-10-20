मुंबई: गरबा पंडाल से खींचकर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई के नालासोपारा में एक गरबा पंडाल से 17 वर्षीय लड़की को खींचकर 18 वर्षीय युवक ने मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया।
HighLights
नालासोपारा में गरबा पंडाल से लड़की को खींचा गया।
18 वर्षीय युवक ने 17 वर्षीय लड़की से मारपीट की।
वायरल वीडियो के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नालासोपारा ईस्ट में संतोषभुवन इलाके में, 18 साल के एक युवक ने 17 साल की एक लड़की को कथित तौर पर गरबा पंडाल से बाहर खींचा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।
इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेल्हार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पोल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सचिन कांबले ने बताया कि लड़की और आरोपी दोस्त थे।
हालांकि, लड़की के बात बंद कर देने के बाद से आरोपी नाराज था। सोमवार रात, लड़की संतोषभुवन के गारेल पाडा में एक गरबा कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। आरोप है कि युवक ने उसे पंडाल से बाहर खींचा, थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की।
इस घटना के बाद, पेल्हर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।