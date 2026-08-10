मुंबई में आवारा कुत्ते का आतंक, कल्याण में एक ही दिन में 130 से ज्यादा लोगों को काटा

राज्य ब्यूरो, मुंबई, 10 अगस्तः मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के कल्याण-डोंबिवली इलाके में आवारा कुत्तों के हमलों ने लोगों में दहशत फैला दी है। रविवार को कल्याण पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही दिन में 130 से 150 लोगों को कुत्तों ने काट लिया।

घटना के बाद कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) की पशु नियंत्रण व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी व्यक्तियों पर एक ही कुत्ते ने हमला किया है। जानकारी के अनुसार, पहला हमला रविवार दोपहर करीब दो बजे बिरला कॉलेज से खड़कपाड़ा मार्ग के बीच स्थित संदीप होटल के आसपास हुआ। इसके बाद शाम आठ बजे तक अलग-अलग स्थानों पर लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहीं।

घायलों को तत्काल उपचार के लिए रुक्मिणीबाई अस्पताल भेजा गया। पीड़ितों में एक 11 वर्षीय बालिका की हालत गंभीर होने पर उसे मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक नगर निगम अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अधिकांश पीड़ित चिकनघर, गोदरेज हिल, आधारवाड़ी और रेती बंदर क्षेत्र के निवासी हैं। कई बच्चों को गहरे घाव आने के कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। सभी घायलों को एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और इक्वाइन रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन (ईआरआई) दिया जा रहा है।

केडीएमसी अधिकारियों ने बताया कि हमलों के लिए जिम्मेदार कुत्ते को सोमवार तड़के करीब डेढ़ बजे पकड़ लिया गया। इस बीच सोमवार को कल्याण रेलवे स्टेशन के आसपास भी कुत्तों के काटने की खबरें सामने आईं, हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

खबरें और भी





