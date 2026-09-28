मुंबई में खुले गटर में गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में दो मजदूर ड्रेनेज लाइन की सफाई करते समय सीवर मैनहोल में गिर गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि घटना सांताक्रूज ईस्ट में वीएन देसाई अस्पताल के सामने, गोलीबार रोड नंबर 8 पर स्थित भव्य निकेतन हाउसिंग सोसाइटी में हुई। सीवर मैनहोल में गिरने से एक मजदूर की मौत बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के फायर ब्रिगेड के अनुसार, सोसाइटी ने अपनी अंदरूनी सीवर लाइन की सफाई के लिए प्राइवेट मजदूरों को काम पर रखा था। सफाई के दौरान, कथित तौर पर एक मजदूर ने BMC अधिकारियों को बिना बताए म्युनिसिपल सीवर मैनहोल खोल दिया, जिसके बाद दोनों व्यक्ति उसमें गिर गए।

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और वीएन देसाई अस्पताल पहुंचाया। एक मजदूर का इलाज जारी अधिकारियों ने बताया कि उनमें से एक को अस्पताल ने मृत घोषित कर गिया, जबकि दूसरे को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। दोनों मजदूरों की तुरंत पहचान पता नहीं चल सकी है।