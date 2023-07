Mumbai: चूनाभट्टी इलाके में बीचों बीच धंसी सड़क, कई वाहन फंसे; किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

मुंबई, एजेंसी। Road Caves In Mumbai: मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में बुधवार सुबह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया,जिससे वहां खड़े कई वाहन फंस गए। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार, चूनाभट्टी इलाके में एक कॉलेज के पास सुबह करीब 9 बजे सड़क धंस गई। फायर ब्रिज, नगर निगम कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और प्रभावित सड़क के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। अधिकारी ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन सड़क किनारे खड़े कई वाहन फंस गए हैं।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Part of a road collapsed at an under-construction site in Rahul Nagar, Eastern express highway, Chunabhatti at around 9 am. Around 8-10 two-wheelers and 4-5 four-wheelers are damaged during the incident. The area has been evacuated. No injuries were… pic.twitter.com/I1ET6kqDx5