मुंबई में 'सीरियल कैट किलर' गिरफ्तार, चेंबूर में 6 से अधिक बिल्लियों की हत्या की बात कबूली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के चेंबूर इलाके में कई बिल्लियों को मारने के आरोप में RCF पुलिस ने एक सीरियल कैट-किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 'शिवा' एक बेघर व्यक्ति है जो चेंबूर के पंजरापोल इलाके में घूमता-फिरता था।

चेंबूर से सीरियल कैट किलर 'शिवा' गिरफ्तार

पुलिस ने कामावाड़ी, पंजरापोल और शनि मंदिर इलाकों के CCTV फुटेज की जांच के बाद शिवा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर छह से ज्यादा बिल्लियों को मारने की बात कबूल की।

खबरों के मुताबिक, अगस्त के बीच इस इलाके में कम से कम 20 बिल्लियां मारी जा चुकी हैं। PETA इंडिया ने पहले ही सीरियल कैट-किलर के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 50000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी।

CCTV फुटेज से आरोपी को पकड़ा हाल ही में, बिल्लियों को खाना खिलाने वाली स्थानीय निवासी रुबीना पठान को एक ही रात में धारदार हथियार से बेरहमी से मारी गई छह बिल्लियां मिलीं। इसके बाद, RCF पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 325 और 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960' की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।