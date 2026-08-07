Video: मुंबई में बोनट पर काटा केक और हवा में की फायरिंग, 10 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के बोरीवली में कुछ लोगों ने सड़क के बीचों-बीच बर्थडे पार्टी की। जन्मदिन मनाने के नाम पर हंगामा करने के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस घटना का वीडियों भी सामने आया है। वीडियो में 5 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे गोराई-2 में घरकुल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास ब्लैक कलर की इनोवा बीच रास्ते खड़ी करके पार्टी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं।

बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना पड़ा भारी कार के बोनट पर कई केक रखे थे और जिसका बर्थडे था, वह उन्हें काट रहा था। बाकी लोग बीच सड़क पर पार्टी करते हुए हंगामा और शोर-शराबा कर रहे थे। लोगों की भारी भीड़ की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया और तेज शोर-शराबे से आस-पास के लोग परेशान होने लगे। हालांकि, इन सब बातों से जश्न मनाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय, उन्होंने एयरगन निकाली और उनमें से एक व्यक्ति ने उससे गोली (पैलेट) चलाई।