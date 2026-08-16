मुंबई: चुनाव अधिकारी बन SIR के नाम पर की 17 लाख की ठगी, APK फाइल डाउनलोड करवा मोबाइल किया हैक
मुंबई के देओनार में एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल से चुनाव आयोग का अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने 17 लाख रुपये ठग लिए।
HighLights
देओनार में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल से चुनाव अधिकारी बनकर 17 लाख ठगे
SIR अपडेट के बहाने APK फाइल से मोबाइल का रिमोट एक्सेस लिया
यह APK फाइल का उपयोग कर पहला SIR रिमोट एक्सेस स्कैम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के देओनार में एक सेवानिवृत्त कॉलेज प्रिंसिपल से साइबर स्कैमर ने चुनाव आयोग का अधिकारी बनकर 17 लाख रुपये की ठगी कर ली। स्कैमर ने खुद को चुनाव अधिकारी बताते हुए पीड़ित को ऑनलाइन फार्म भरने को कहा।
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अपडेट करने के बहाने एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा, स्कैमर ने पीड़ित को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे अगले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे।
पीड़ित ने जैसे ही APK फाइल डाउनलोड की, स्कैमर ने मोबाइल का रिमोट एक्सेस ले लिया। यह SIR स्कैम का पहला मामला है जिसमें APK फाइल का इस्तेमाल करके मोबाइल डिवाइस का रिमोट एक्सेस हासिल किया गया और डेटा चुराया गया।
पीड़ित रिटायर्ड प्रिसिपल को 8 अगस्त को हुए पांच फर्जी ट्रांजैक्शन का पता चला, जिसके बाद उन्होंने 10 अगस्त को ईस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने 10 अगस्त को तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की।
5 रुपये ट्रांसफर कराने के बहाने निकाला 17 लाख
साइबर पुलिस के अनुसार, ठगों ने पीड़ित को SIR फॉर्म की फीस के नाम पर महज 5 रुपये ट्रांसफर करने का झांसा दिया। जैसे ही उन्होंने भेजे गए लिंक से 'ऑनलाइन वोटर वेरिफिकेशन' और 'डिवाइस प्रोटेक्शन' नाम की फर्जी APK फाइलें डाउनलोड कीं, जालसाजों ने उनके मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया।
इसके बाद उनके खातों से 5 किस्तों में 17 लाख रुपये एक प्राइवेट और दो सरकारी बैंकों के खातों में ट्रांसफर कर लिए गए।
यह भी पढ़ें- फेसबुक विज्ञापन के जरिए बिछाया साइबर ठगी का जाल, महिला से निवेश के नाम पर 23.27 लाख रुपये ठगे