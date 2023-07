मुंबई, एजेंसी। Mumbai Weather Today: मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। जिसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। वहीं, पूरे दिन भारी बारिश के बाद, मुंबई में बुधवार को जुलाई में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और इस महीने में अब तक रिकॉर्ड 1557.8 मिमी बारिश हुई है। इसकी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दी है।

#WATCH | Maharashtra | Several areas of Nagpur city face waterlogging following overnight heavy rainfall. Narendra Nagar Railway Under Bridge (RuB) and Airport entry road are closed due to waterlogging.



A resident, Gangadhar says, "There was heavy rainfall. There is… pic.twitter.com/BTdjkrFMrb