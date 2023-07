Maharashtra: मुंबई में भारी के कारण बाढ़ के हालात, कई जगह सड़कों पर भरा पानी

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजधानी मुंबई की भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुंबई के कई जगहों पर रविवार देर रात तेज बारिश हुई, जिसके कारण अंधेरी सबवे पर जल भर गया। मुंबई में तेज बारिश के कारण अदोशी सुरंग के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चट्टान खिसक गया।

#WATCH | Maharashtra: Andheri subway waterlogged following heavy rainfall in Mumbai pic.twitter.com/uwlCccDhTI

एक्सप्रेस वे पुलिस अधिकारी के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर चट्टान खिसकने के बाद मरम्मत का काम जारी है। उन्होंने बताया कि चट्टान खिसकने के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

#WATCH | Maharashtra: Restoration work underway after a rockslide on Mumbai-Pune Expressway near Adoshi tunnel. No casualties or injuries reported: Expressway Police officials (23/07) pic.twitter.com/KEdyDBlZNi