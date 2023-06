Mumbai Rain: मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश, एक व्यक्ति की मौत; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मुंबई में बुधवार को भारी बारिश हुई और उपनगरीय मलाड में एक पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नगर निकाय के अनुसार पिछले 24 घंटों में मुंबई में पेड़ गिरने की 26 घटनाएं शॉर्ट-सर्किट की 15 घटनाएं और घरों के ढहने/आंशिक रूप से ढहने की पांच घटनाएं दर्ज की गई हैं। आईएमडी ने अलग-अलग स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है।

मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश, एक व्यक्ति की मौत।

मुंबई, पीटीआई। मुंबई में बुधवार को भारी बारिश हुई और उपनगरीय मलाड में एक पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नगर निकाय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मुंबई में पेड़ गिरने की 26 घटनाएं, शॉर्ट-सर्किट की 15 घटनाएं और घरों के ढहने/आंशिक रूप से ढहने की पांच घटनाएं दर्ज की गई हैं। मुंबई में बारिश की चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अलग-अलग स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों के अनुसार, निचले इलाकों में किसी बड़े जल-जमाव की कोई घटना सामने नहीं आई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे मार्गों पर उपनगरीय ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं, हालांकि उनमें कुछ मिनट की देरी हुई, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है। मुंबई में बारिश से एक की मौत एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी उपनगर मलाड के मामलेदारवाड़ी जंक्शन पर एक 38 वर्षीय व्यक्ति पेड़ गिरने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान कौशल दोशी के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें नगर निगम द्वारा संचालित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मुंबई में भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने कहा कि मुंबई के साथ-साथ कुछ अन्य तटीय जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है।

