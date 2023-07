Mumbai News: भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे फिर से बहाल, कारों की आवाजाही के लिए खुला राजमार्ग

Mumbai-Pune Expressway मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध मुंबई की ओर यातायात यातायात सोमवार तड़के फिर से शुरू हो गया क्योंकि एक्सप्रेसवे पर पुणे से महाराष्ट्र की राजधानी की ओर दो लेन वाहनों के लिए खोल दी गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजमार्ग पुलिस ने कहा कि पुणे से मुंबई यातायात को सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद करने का फैसला किया है।

भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे फिर से बहाल (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.