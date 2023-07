Mumbai News: मुंबई पुलिस को सुरक्षा निगम से 3000 कर्मी लेने के लिए मिली मंजूरी, 10 हजार पद पड़े हैं रिक्त

Mumbai News एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह मंत्रालय ने इस बाबत सोमवार को एक आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया कि मुंबई पुलिस बल दिन प्रति दिन के कार्य के लिए जनबल की कमी का सामना कर रहा है क्योंकि सिपाहियों के लिए स्वीकृत 40626 पदों में से 10 हजार पद खाली पड़े हुए हैं।

Mumbai News: मुंबई पुलिस को सुरक्षा निगम से 3000 कर्मी लेने को मिली मंजूरी

Your browser does not support the audio element.