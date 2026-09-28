'अनुमति नहीं मिली तो गांधी जयंती पर करेंगे जेल भरो आंदोलन' मुंबई पुलिस के फैसले पर दीपके की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि मुंबई पुलिस ने चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच दो अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।

उन्होंने घोषणा की कि अगर विरोध प्रदर्शन के अधिकार से वंचित किया गया तो सीजेपी गांधी जयंती पर मुंबई में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। इस पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने साफ किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के आदेश के मुताबिक उसे शिवाजी पार्क में किसी भी जमावड़े की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। लिहाजा उन्हें सलाह दी गई है कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई में दूसरी जगहें देखें और अनुमति मांगें, जिस पर उचित तरीके से विचार किया जाएगा।