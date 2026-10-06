कांग्रेस दफ्तर से छात्रों को हिरासत में लेने का आरोप, मुंबई पुलिस ने आरोपों को किया खारिज; कहा-कोई गिरफ्तारी नहीं हुई

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोमवार आधी रात पुलिस ने मुंबई के दादर स्थित पार्टी मुख्यालय तिलक भवन में जबरन घुसकर नासिक से आए आदिवासी छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उनको तत्काल रिहा नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास 'वर्षा' का घेराव करने की चेतावनी दी है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है।

पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने कहा कि तिलक भवन से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के आवास लोक भवन की ओर मार्च करने का आह्वान किया था। लोक भवन जाने की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारियों को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जबकि कांग्रेस के मुताबिक, आदिवासी छात्र पिछले 10 दिनों से छात्रवृत्ति, आश्रम स्कूलों और छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नासिक से पैदल और बसों के जरिये मुंबई पहुंचे छात्रों ने आजाद मैदान में प्रदर्शन की योजना बनाई थी और रात में तिलक भवन में रुके थे। सपकाल ने आरोप लगाया कि रात में पुलिस कांग्रेस कार्यालय में घुसी, छात्रों को धमकाया और कुछ को हिरासत में ले लिया