मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, 42 साइबर धोखाधड़ी मामलों से जुड़े अवैध खातों के रैकेट का किया भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देशभर में फैले 42 मामलों में 7.42 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की पहचान की है।

यह रैकेट खार पुलिस स्टेशन में हाल ही में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान सामने आया, जिसमें पीड़ित से टेलीग्राम एप के जरिए संपर्क किया गया और आनलाइन कार्यों को पूरा करने पर भारी मुनाफे का लालच दिया गया।