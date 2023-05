नई दिल्ली, एजेंसी। मुम्बई पुलिस को एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसके बाद से पूरे महकमे में हंगामा मचा हुआ है। मुम्बई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार की रात मुम्बई पुलिस कंट्रोल रूम में एक संदिग्ध कॉल आया। उसने पुलिस को बताया कि कोई उसे 26/11 हमले से जुड़ी कुछ जानकारियां दे रहा है, जिसके बाद से पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश में लग गई है।

Another suspicious call was received in the Mumbai Police control room on Sunday night. The caller said that he is from Rajasthan & claimed that he is getting multiple calls wherein he is given information about 26/11 Mumbai attack. He disconnected the call after that: Mumbai…