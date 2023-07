मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (एसआइटी) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 12500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में एसआइटी सोमवार को बीएमसी मुख्यालय पहुंची। एसआइटी ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दस्तावेज की जांच की। बीएमसी ने संबंधित दस्तावेज एसआइटी को सौंप दिए हैं। वहीं संयुक्त आयुक्त निशित मिश्रा मामले की जांच कर रहे है।

12,500 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए बीएमसी मुख्यालय पहुंची एसआइटी।

मुंबई,एजेंसी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (एसआइटी) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 12500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में एसआइटी सोमवार को बीएमसी मुख्यालय पहुंची। एसआइटी ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दस्तावेज की जांच की। बीएमसी ने संबंधित दस्तावेज एसआइटी को सौंप दिए हैं। आर्थिक अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त निशित मिश्रा ने बताया कि हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट से बीएमसी के विभिन्न कार्यों में कथित अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था। बीएमसी ने नवंबर 2019 से जून 2022 तक कई कार्य किए थे। कैग रिपोर्ट के अनुसार इन कार्यों में अनियमितताएं मिली थीं। उस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार सत्ता में थी। कैग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुंबई से भाजपा विधायक अमित साटम ने सीएम शिंदे को पत्र लिखकर विभिन्न कार्यों में अनियमितताओं का दावा किया था।

