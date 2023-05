Maharashtra News: संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज, शिंदे सरकार के खिलाफ की थी अधिकारियों से ये अपील

नासिक, एजेंसी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ नासिक पुलिस ने IPC की धारा 505(1)(B) के तहत मामला दर्ज किया है।

नासिक सिटी पुलिस ने बताया कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दो दिन पहले एक प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि सरकार अवैध है और इसके नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। इसी के चलते पुलिस ने IPC की धारा 505(1)(B) के तहत मामला दर्ज किया है।

Maharashtra | Case registered in Mumbai Naka Police Station u/s 505(1)(b) of IPC against Uddhav faction leader and MP Sanjay Raut for allegedly creating discord between the police and the public by his statement. Sanjay Raut in a statement against the state govt said that the…