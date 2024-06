Mumbai: पार्टी कार्यकर्ता से पैर धुलवाकर विवादों में घिरे नाना पटोले, भाजपा ने कांग्रेस की 'संस्कृति' पर उठाया सवाल

नाना पटोले ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कल की घटना को छुपा नहीं रहा हूं। कार्यकर्ता मेरे पैरों पर पानी डाल रहा था। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वहां कोई नल नहीं था- 'हर घर में नल, हर घर में जल', अन्यथा मैं नल से पानी का उपयोग करता।

इस घटना के बाद भाजपा मुंबई के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस बार-बार अपने जीवन के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है। यह शर्म की बात है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाए क्योंकि उनके पैर कीचड़ से सने थे। क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस की ‘नवाबी सामंती शहजादा’ मानसिकता करार देते हुए मांग की कि पार्टी और पटोले को माफी मांगनी चाहिए।

Congress has a Nawabi Feudal Shehzada mindset



Maharashtra Congress president Nana Patole's gets his leg and feet washed by a party worker in Akola...



They treat Janta and workers like Ghulam & themselves like Kings & Queens



Imagine how they treat people without coming to… pic.twitter.com/dmzeSUNZxB— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) June 18, 2024