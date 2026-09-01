115 से 125 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं दूध के दाम, आखिर मुंबई में क्यों बढ़ रही कीमत?

राज्य ब्यूरो, मुंबई। त्यौहारी मौसम शुरू होने से पहले मुंबईवासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। शहर में पशुशालाओं से सीधे मिलने वाले ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में मंगलवार से नौ रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है।

इसके साथ ही दूध की कीमत 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एमएमपीए) के अनुसार, नई दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। 115 से 125 रुपए हो सकती है कीमत एमएमपीए के अध्यक्ष सीके सिंह ने बताया कि दूध की थोक कीमत बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर भी पड़ सकता है। अलग-अलग इलाकों में मांग और आपूर्ति के आधार पर खुदरा कीमत 115 से 125 रुपए प्रति लीटर या इससे अधिक पहुंचने की संभावना है। दूध की कीमत बढ़ाने का यह फैसला एमएमपीए की द्विवार्षिक आमसभा में लिया गया।

एसोसिएशन के करीब 70 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त वृद्धि बताई जा रही है। इससे पहले फरवरी में दूध की कीमत 91 से बढ़ाकर 93 रुपए प्रति लीटर की गई थी। दूध उत्पादकों के मुताबिक, दुधारू भैंसों की खरीद कीमत में पिछले कुछ समय में 60 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वहीं, पशु आहार के रूप में इस्तेमाल होने वाले दाना, तुअर चूनी और चना चूनी की कीमतों में औसतन 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। घास और सूखे चारे की कीमत बढ़ने से भी पशुपालकों की लागत बढ़ी है।