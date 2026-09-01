115 से 125 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं दूध के दाम, आखिर मुंबई में क्यों बढ़ रही कीमत?
मुंबई में भैंस के दूध की थोक कीमत में ₹9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह ₹102 हो ...और पढ़ें
समय कम है?
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राज्य ब्यूरो, मुंबई। त्यौहारी मौसम शुरू होने से पहले मुंबईवासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। शहर में पशुशालाओं से सीधे मिलने वाले ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में मंगलवार से नौ रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है।
इसके साथ ही दूध की कीमत 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एमएमपीए) के अनुसार, नई दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
115 से 125 रुपए हो सकती है कीमत
एमएमपीए के अध्यक्ष सीके सिंह ने बताया कि दूध की थोक कीमत बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर भी पड़ सकता है। अलग-अलग इलाकों में मांग और आपूर्ति के आधार पर खुदरा कीमत 115 से 125 रुपए प्रति लीटर या इससे अधिक पहुंचने की संभावना है। दूध की कीमत बढ़ाने का यह फैसला एमएमपीए की द्विवार्षिक आमसभा में लिया गया।
एसोसिएशन के करीब 70 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त वृद्धि बताई जा रही है। इससे पहले फरवरी में दूध की कीमत 91 से बढ़ाकर 93 रुपए प्रति लीटर की गई थी।
दूध उत्पादकों के मुताबिक, दुधारू भैंसों की खरीद कीमत में पिछले कुछ समय में 60 से 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वहीं, पशु आहार के रूप में इस्तेमाल होने वाले दाना, तुअर चूनी और चना चूनी की कीमतों में औसतन 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। घास और सूखे चारे की कीमत बढ़ने से भी पशुपालकों की लागत बढ़ी है।
क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
दूध की कीमत में बढ़ोतरी का असर ऐसे समय हुआ है जब गणेशोत्सव, नवरात्र, दीपावली, क्रिसमस और रमजान जैसे प्रमुख त्यौहार आने वाले हैं।
इसके अलावा शादी का मौसम भी शुरू होने वाला है। इस दौरान मुंबई में दूध की मांग सामान्य दिनों की तुलना में 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार होने के कारण दूध की खपत बढ़ती है। मुंबई में प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक भैंस के दूध की खपत होती है। इसमें एमएमपीए के सदस्य अपने नेटवर्क के माध्यम से सात लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति करते हैं।
कीमत बढ़ने से दूध के साथ-साथ दूध से बनने वाले पेय, मिठाइयों, ठंडे और जमे हुए डेजर्ट समेत अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ने की संभावना है।
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