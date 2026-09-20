मुंबई मेट्रो हादसा: बाइक सवार प्लंबर पर गिरा लोहे का बैरिकेड, अस्पताल में मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विक्रोली में एलबीएस रोड पर मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य के दौरान लगाया गया लोहे का बैरिकेड एक मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे उस पर सवार प्लंबर की मौत हो गई।

मृतक के बेटे की शिकायत के अनुसार, बैरिकेड को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। 54 वर्षीय पीड़ित को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर 12:35 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पार्कसाइट पुलिस ने बताया कि उन्होंने परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इसमें लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, साइट सुपरवाइजर और मेट्रो के काम में शामिल कंपनी को नामजद किया गया है।