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मुंबई मेट्रो हादसा: बाइक सवार प्लंबर पर गिरा लोहे का बैरिकेड, अस्पताल में मौत

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Sun, 20 Sep 2026 01:03 PM (IST)

मुंबई के विक्रोली में मेट्रो निर्माण के दौरान एक लोहे का बैरिकेड गिरने से मोटरसाइकिल सवार प्लंबर की मौत हो गई।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)

HighLights

  1. विक्रोली में मेट्रो निर्माण स्थल पर बैरिकेड गिरने से हादसा।

  2. मोटरसाइकिल सवार 54 वर्षीय प्लंबर की अस्पताल में मौत हुई।

  3. पुलिस ने लापरवाही के आरोप में कई लोगों पर केस दर्ज किया।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विक्रोली में एलबीएस रोड पर मेट्रो के चल रहे निर्माण कार्य के दौरान लगाया गया लोहे का बैरिकेड एक मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे उस पर सवार प्लंबर की मौत हो गई।

मृतक के बेटे की शिकायत के अनुसार, बैरिकेड को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। 54 वर्षीय पीड़ित को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर 12:35 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पार्कसाइट पुलिस ने बताया कि उन्होंने परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इसमें लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, साइट सुपरवाइजर और मेट्रो के काम में शामिल कंपनी को नामजद किया गया है।

एमएमआरडीए के अधिकारी ने क्या कहा?

एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारी के अनुसार, एजेंसी के शुरुआती आकलन से पता चलता है कि हो सकता है कि बाइक सवार बैरिकेड से टकरा गए हों, जिसके बाद वे गिर गए।

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