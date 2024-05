Mumbai Mega Block: मध्य रेलवे मुंबई में प्लेटफॉर्म विस्तार के कारण 63 घंटे का मेगा ब्लॉक, लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ से यात्री रहे परेशान

🚆 Central Railway's Infrastructure Upgrade Alert: A crucial block will be carried out from May 31st - June 2nd at CSMT & Thane. This is to extend platform 10/11, widening of platform 5/6 in Thane for better passenger movement & NI work. “We strive to minimize cancellations… pic.twitter.com/3YOsg7yZWG — Central Railway (@Central_Railway) May 30, 2024

इधर, मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों ने देरी, लोकल ट्रेनों और प्रमुख स्टेशनों में भीड़ की शिकायत की। हालांकि, मध्य रेलवे ने पहले ही मेगा ब्लॉक के कारण शुक्रवार को छह लंबी दूरी की ट्रेनों और 161 लोकल सेवाओं को रद करने की घोषणा कर दी थी। मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ काम प्रस्तावित समय से पहले ही पूर्ण कर लिया है और स्थिति में जल्द सुधार होगा।

प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ने के बाद फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के लिए एस्केलेटर या चौड़ी सीढ़ियां जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि शुक्रवार से रविवार तक मुख्य और हार्बर कॉरिडोर पर कुल 72 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें और 956 उपनगरीय ट्रेनें कैंसिल रहेंगी।

Infrastructure Upgrade work at Thane.



130 - 140 Blocks have already been placed for widening of the platform 5/6 at Thane Station.

The work is progressing at war footing aiming to finish the infrastructure work on time.