Mumbai News: ठाणे के टिटवाला रेलवे स्टेशन पर गिरगिट बेच रहा था शख्स, वन अधिकारियों ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरगिट बेचने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी शख्स टिटवाला रेलवे स्टशन पर 6000 रुपये में गिरगिट बेचने की कोशिश कर रहा था।

Mumbai News: ठाणे के टिटवाला रेलवे स्टेशन पर गिरगिट बेच रहा था शख्स, गिरफ्तार (फोटो प्रतिकात्मक)

ठाणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति को गिरगिट बेचने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरगिट बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी शख्स टिटवाला रेलवे स्टशन पर 6,000 रुपये में गिरगिट बेचने कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वन अधिकारियों ने देवेंद्र को किया गिरफ्तार बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान देवेंद्र भोईर के रूप में की गई है। शनिवार रात एक गुप्त सूचना मिलने पर वन अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है।

Edited By: Mohd Faisal