लड़की ने इंस्टा पर ब्लॉक किया तो मनाने अमेरिका पहुंचा लड़का, पुलिस ने किया गिरफ्तार
मुंबई का एक 31 वर्षीय युवक अपनी 17 वर्षीय दोस्त को मनाने के लिए 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई का 31 वर्षीय युवक दोस्त को मनाने अमेरिका पहुंचा।
17 वर्षीय लड़की ने सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया था।
नॉर्थ कैरोलिना में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के रहने वाले 31 साल के एक युवक ने अपनी दोस्त को मनाने के लिए 13 हजार किलोमीटर का सफर करके अमेरिका पहुंच गया। दरअसल, 17 साल की लड़की ने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था, तो उससे मिलने के लिए वो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
डेविडसन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने 29 सितंबर की रात फेसबुक पेज पर इस घटना की पुष्टि की जो 24 सितंबर को हुई थी। मुंबई के रहने वाले प्रीत पंकज जैन ने लड़की के घर जाने के लिए कैब ली थी, लेकिन ड्राइवर को उस पर शक हो गया, जिसके बाद उसने पैसेंजर के किसी नाबालिग लड़की का पीछा करने की शिकायत पुलिस से कर दी।
पुलिस ने किया गिरफ्तार
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची को प्रीत पंकज जैन ने बताया कि वह अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने आया था। लेकिन जब पुलिस से सख्ती दिखाई तो पता चला कि लड़की नाबालिग है।
उम्र कम बताकर नाबालिग से करता था बात
पुलिस ने प्रीत पंकज जैन के फोन की फॉरेंसिक जांच की सामने आया कि वह नाबालिग लड़की से अगल-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरिए बीते दो सालों से खुद के कम उम्न का बता कर बातें कर रहा था. हाल ही में जब लड़की को उसकी सच्चाई पता चली तो उनसे उसे ब्लॉक कर दिया और रिश्ता खत्म कर लिया।