लड़की ने इंस्टा पर ब्लॉक किया तो मनाने अमेरिका पहुंचा लड़का, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के रहने वाले 31 साल के एक युवक ने अपनी दोस्त को मनाने के लिए 13 हजार किलोमीटर का सफर करके अमेरिका पहुंच गया। दरअसल, 17 साल की लड़की ने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था, तो उससे मिलने के लिए वो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

डेविडसन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने 29 सितंबर की रात फेसबुक पेज पर इस घटना की पुष्टि की जो 24 सितंबर को हुई थी। मुंबई के रहने वाले प्रीत पंकज जैन ने लड़की के घर जाने के लिए कैब ली थी, लेकिन ड्राइवर को उस पर शक हो गया, जिसके बाद उसने पैसेंजर के किसी नाबालिग लड़की का पीछा करने की शिकायत पुलिस से कर दी।

पुलिस ने किया गिरफ्तार सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची को प्रीत पंकज जैन ने बताया कि वह अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने आया था। लेकिन जब पुलिस से सख्ती दिखाई तो पता चला कि लड़की नाबालिग है।