किचन में मिले चूहे और कॉकरोच, मुंबई के मालाड स्थित होटल का फूड लाइसेंस सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र भर में बड़े पैमाने राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में FDA ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई के एक होटल पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है।

बता दें कि निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में भारी गंदगी और हाइजीन के नियमों की गंभीर अनदेखी पाए जाने के बाद एफडीए ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कहां की गई है कार्रवाई? यह कार्रवाई मुंबई के मालाड पश्चिम इलाके में स्थित 'होटल राधा' पर की गई है। एफडीए की टीम ने 18 अगस्त को इस होटल के किचन की अचानक जांच की थी, जहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं।

किचन में मिले चूहे और कॉकरोच मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि होटल के रसोईघर में चूहे घूम रहे थे और कॉकरोच का भारी प्रकोप था, जो ग्राहकों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है।