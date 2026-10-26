स्टेशन पर आग लगने से थमी मुंबई लोकल की रफ्तार, 5 घंटे तक फंसे रहे यात्री पटरियों पर चलने को मजबूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा आज बुरी तरह प्रभावित हुई। कांजुरमार्ग स्टेशन के पास सुबह 10 बजे आग लगने के कारण कई ट्रेनें रुक गईं और यात्री पांच घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे।

आग लगने की वजह से ठाणे और विक्रोली के बीच सिग्नल सिस्टम ठप हो गया। इससे पहले मुलुंड और ठाणे के बीच ओवरहेड वायर में तकनीकी खराबी भी आ गई थी, जिससे हालात और बिगड़ गए। सप्ताह के पहले दिन फंसे यात्री सप्ताह के पहले दिन काम पर जाने के लिए निकले सेंट्रल रेलवे के यात्री फंस गए। अप और डाउन, दोनों दिशाओं में स्लो और फास्ट लाइनों पर सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेनें नहीं चल पा रही थीं और यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। घंटों के इंतजार के बाद भी जब ट्रेनें नहीं चलीं, तो कोई यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए और अगले स्टेशन की ओर पैदल चलने लगे।