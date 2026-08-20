मुंबई लोकल में दिव्यांग बुजुर्ग को चलती ट्रेन से धक्का देने से मौत, आरोपी ने कहा- 'कौआ भगा रहा था'

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई लोकल ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच बहस हो गई। एक व्यक्ति ने 62 वर्षीय दिव्यांग यात्री को कथित तौर पर चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मुंबई में हुई यह घटना गुरुवार दोपहर चर्चगेट-बोरीवली लोकल ट्रेन में माहिम और बांद्रा स्टेशनों के बीच हुई। चलती ट्रेन से गिरने के कारण पीड़ित को गंभीर चोटें आईं।

उसे इमरजेंसी इलाज के लिए दोपहर करीब 2:45 बजे बांद्रा वेस्ट के भाभा अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बावजूद, गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, वह व्यक्ति 'दिव्यांगजन' कोच में यात्रा कर रहा था, तभी सीट को लेकर एक अन्य यात्री के साथ उसकी बहस हो गई।

कोच के अंदर हुआ यह विवाद कथित तौर पर मारपीट में बदल गया। झगड़े के दौरान दिव्यांग व्यक्ति को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया।

आरोपी ने कौआ को लेकर बनाई स्टोरी

रेलवे पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 48 वर्षीय अमजद सफरुद्दीन शेख नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पूछताछ के दौरान, सफरुद्दीन शेख ने घटना के बारे में पुलिस को एक अलग ही कहानी बताई। आरोपी ने दावा किया कि डिब्बे में एक कौआ घुस आया था।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह उस पक्षी को भगाने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से उसने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया, जिससे वह ट्रेन से गिर गया।

यह भी पढ़ें- बर्गर से निकला कांच का टुकड़ा, मुंबई में रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज