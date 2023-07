Mumbai: बोरीवली में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत, जांच में जुटी पुलिस

बोरीवली के शिंपोली में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। । मृतक का नाम बालासाहेब प्रभु बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शनिवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई।(फोटो सोर्स: जागरण)

मुंबई,एएनआइ। मुंबई के बोरीवली में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना बोरीवली के शिंपोली में घटी है। मृतक का नाम बालासाहेब प्रभु बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया की आगे की जांच जारी है। एक व्यक्ति ने की आत्महत्या वहीं, शनिवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने जानकारी दी कि यह घटना ठाणे शहर के बदलापुर इलाके में एक आलीशान आवासीय परिसर में सुबह करीब चार बजे हुई ।

