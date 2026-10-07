मुंबई: कांदिवली की एक इमारत में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बुधवार रात करीब 9:14 बजे कांदिवली वेस्ट स्थित ओएसके हेरिटेज बिल्डिंग की दसवीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही बीएमसी फायर ब्रिगेड, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, वार्ड स्टाफ, एम्बुलेंस और बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

BMC अधिकारियों ने आग बुझाने और स्थिति नियंत्रित करने के लिए कोशिश की। फिलहाल किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।