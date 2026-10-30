मुंबई के समुद्र तट पर दिखेंगे 'तैरते विज्ञापन', महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर छिड़ा विवाद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई का तट सिर्फ समुद्र का किनारा नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए सुकून पाने, समुद्री हवा का आनंद लेने और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल बिताने की जगह है।

क्वींस नेकलेस' से लेकर बांद्रा के प्रोमेनेड और जुहू बीच तक, यहां की हवा में लोग सुकून के पल ढूंढने आते हैं। लेकिन इस जाने-पहचाने नजारे में जल्द ही एक नई चीज जुड़ सकती है और वो है- पानी पर तैरते विज्ञापन।

मुंबई में पानी पर तैरेंगे विज्ञापन महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की योजना मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 20 जगहों पर विज्ञापन वाली बजरा (बड़ी नावें) और होर्डिंग लगाने की अनुमति देने की है। बोर्ड ने इन विज्ञापनों को लगाने और उनका प्रबंधन करने के लिए एजेंसियों को बोलियां (बिड्स) लगाने के लिए इनविटेशन भी भेजा है।