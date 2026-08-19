चूहे-कॉकरोच और गंदगी... मुंबई के एक और होटल में FDA का छापा, लाइसेंस सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई के एक और होटल का फ़ूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि होटल की रसोई में चूहे और कॉकरोच भरे हुए थे।

18 अगस्त को हुई छापेमारी के बाद मलाड (पश्चिम) में स्थित 'होटल राधा' का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान चूहों का भारी उपद्रव पाया गया; छत के पास और रसोई की खुली ड्रेनेज लाइनों से सीधे निकलते हुए जिंदा चूहे देखे गए।

मुंबई के होटल राधा का फूड लाइसेंस सस्पेंड किचन के ड्रेन पूरी तरह खुले थे, जिससे सीवेज के कीड़े-मकोड़ों के अंदर आने का सीधा रास्ता बन गया था। जांच के दौरान इंस्पेक्टरों ने देखा कि कॉकरोच सीधे खाना बनाने वाले सामानों पर घूम रहे थे। पूरे किचन में साफ-सफाई का बुरा हाल था, पानी जमा होने, ग्रीस जमने और ड्रेन से रिसाव के कारण बदबू आ रही थी।

जांच के दौरान लिए गए वीडियो और तस्वीरों में एक बेहद गंदी रसोई दिखाई दी, जो तेल और चिकनाई से भरी हुई थी। बर्तन और खाना पकाने के काउंटर पर कालिख की परतें जमी हुई थीं। सामान रखने की जगहें भी गंदी थीं।

होटल में चारों तरफ मिली गंदगी खाने के डिब्बों और कंटेनरों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। बर्तनों पर जंग लगा था, और कूड़ेदान खुला हुआ था जिसमें कचरा भरा था; उसी कूड़ेदान के ऊपर टोस्टर रखा था, जहाँ खाना बनाया जा रहा था।