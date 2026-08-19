चूहे-कॉकरोच और गंदगी... मुंबई के एक और होटल में FDA का छापा, लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मलाड स्थित 'होटल राधा' का फ़ूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई के एक और होटल का फ़ूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया कि होटल की रसोई में चूहे और कॉकरोच भरे हुए थे।
18 अगस्त को हुई छापेमारी के बाद मलाड (पश्चिम) में स्थित 'होटल राधा' का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान चूहों का भारी उपद्रव पाया गया; छत के पास और रसोई की खुली ड्रेनेज लाइनों से सीधे निकलते हुए जिंदा चूहे देखे गए।
मुंबई के होटल राधा का फूड लाइसेंस सस्पेंड
किचन के ड्रेन पूरी तरह खुले थे, जिससे सीवेज के कीड़े-मकोड़ों के अंदर आने का सीधा रास्ता बन गया था। जांच के दौरान इंस्पेक्टरों ने देखा कि कॉकरोच सीधे खाना बनाने वाले सामानों पर घूम रहे थे। पूरे किचन में साफ-सफाई का बुरा हाल था, पानी जमा होने, ग्रीस जमने और ड्रेन से रिसाव के कारण बदबू आ रही थी।
जांच के दौरान लिए गए वीडियो और तस्वीरों में एक बेहद गंदी रसोई दिखाई दी, जो तेल और चिकनाई से भरी हुई थी। बर्तन और खाना पकाने के काउंटर पर कालिख की परतें जमी हुई थीं। सामान रखने की जगहें भी गंदी थीं।
होटल में चारों तरफ मिली गंदगी
खाने के डिब्बों और कंटेनरों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। बर्तनों पर जंग लगा था, और कूड़ेदान खुला हुआ था जिसमें कचरा भरा था; उसी कूड़ेदान के ऊपर टोस्टर रखा था, जहाँ खाना बनाया जा रहा था।
तस्वीरों में खाने की सामग्री भी बहुत ही अस्वच्छ हालत में रखी हुई दिखाई दी। FSS एक्ट, 2006 की धारा 32(3) के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।
एनफोर्समेंट ऑर्डर में 18 अगस्त से सभी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के होटलों, रेस्टोरेंट, सरकारी कैंटीन और दूसरी जगहों पर राज्य-स्तर पर की जा रही सख्ती के बीच हुई है।
यह भी पढ़ें- कॉकरोच-चूहे, एक्सपायर्ड मीट और सड़ी हुईं सब्जियां... आपकी थाली में परोसा जा रहा जहर
यह भी पढ़ें- चूहे बने लिट्टी-चोखा के 'टेस्टर', वीडियो सामने आते ही धनबाद स्टेशन के बाहर की दुकान सील, दुकानदार फरार