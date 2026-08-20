नकली पनीर और साफ-सफाई में कमी... बांद्रा के ऑटर्स क्लब पर FDA का एक्शन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांद्रा के मशहूर ऑटर्स क्लब में रेस्टोरेंट और बार की सर्विस मंगलवार को बंद कर दी गई, क्योंकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने उसका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई 'एनालॉग पनीर' रखने और खाने-पीने की चीजो को ऐसे रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण की गई जिनके दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते थे।

क्लब का कहना है कि वे हैरान हैं क्योंकि जांच के बाद FDA ने उन्हें 88% कंप्लायंस का स्कोर दिया था। FDA ने कहा कि क्लब में 'एनालॉग पनीर' के अलावा साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां भी मिलीं, जैसे फर्श की गंदी और टूटी हुई टाइलें, आंशिक रूप से बंद नाली और रेफ्रिजरेटर के खराब गैस्केट और लाइनिंग, जिनकी वजह से दरवाजे ठीक से बंद नहीं हो पाते थे और तापमान में उतार-चढ़ाव होता था।

वहां खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की क्वालिटी से जुड़े नियमों के पालन का रिकॉर्ड भी नहीं था। FDA ने यह भी कहा कि क्लब में पके हुए और खाने के लिए तैयार फूड प्रोडक्ट्स से जुड़ी जरूरी जानकारी और डिस्प्ले बोर्ड नहीं थे।

FDA की कार्रवाई के खिलाफ अपील करेंगे ऑटर्स क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशोक मोटवानी ने HT को बताया कि वे FDA की कार्रवाई के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं क्योंकि FDA ने ही हमें 110 में से 96 यानी 88% कंप्लायंस का स्कोर दिया था। ये FDA के ही हमारे लिए दिए गए स्कोर हैं।

मोटवानी ने यह भी कहा कि क्लब का पनीर स्टॉक एक जानी-मानी डेयरी से लिया गया था और पैकेट पर 'प्रोपराइटरी पनीर' लिखा था, न कि 'एनालॉग पनीर'। मोटवानी ने कहा कि इसलिए, हमें यह समझ नहीं आ रहा है और हम अपील करने जा रहे हैं।

जेप्टो के गोदाम लाइसेंस सस्पेंड FDA ने 12 अगस्त को चेंबूर में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के गोदाम की जांच के बाद उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। रेगुलेटर को साफ-सफाई, स्टोरेज और तापमान कंट्रोल में गंभीर कमियां मिलीं। FDA ने खार वेस्ट में प्रिंस ऑफ वेल्स रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सस्पेंड कर दिया। वहां कई जगहों पर पेंट और प्लास्टर खराब मिला, कचरा हटाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और गर्म व ठंडे खाने के लिए तापमान कंट्रोल की उचित व्यवस्था नहीं थी।

दहिसर के 'डेली फ्रेश बेकर्स एंड केक्स' पर भी FDA की कार्रवाई FDA की कार्रवाई दहिसर के 'डेली फ्रेश बेकर्स एंड केक्स' पर भी हुई। FDA को फर्श पर केक बनते हुए मिलने के बाद उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। जगह पर कॉकरोच, मक्खियां और चींटियां थीं। ओवन के अंदर खाने के टुकड़े और जंग लगा हुआ था, बेकिंग ट्रे और बर्तन काले और गंदे थे, और भी कई कमियां थीं। हालांकि इस जगह के पास सिर्फ रिटेल रजिस्ट्रेशन था, फिर भी यहां केक बनाने का काम हो रहा था।

अंधेरी ईस्ट के मारोल में 'कैफे सिफारिश' का फूड लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई बर्तनों, साफ-सफाई की सुविधाओं, कर्मचारियों के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था और आम साफ-सफाई में कमियों के कारण की गई। यह कार्रवाई पहले दिए गए सुधार नोटिस के बाद की गई, जिसके बाद यह जगह तय समय में कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने में नाकाम रही।