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    मुंबई में Blinkit यूनिट पर छापा, एक्सपायर्ड सामान और जगह-जगह कॉकरोच; Reliance Store से कीड़ों वाली मिठाई जब्त

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:19 AM (IST)

    महाराष्ट्र FDA ने मुंबई में ब्लिंकइट का फूड लाइसेंस गंदगी और कॉकरोच के कारण निलंबित किया। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. ब्लिंकइट का फूड लाइसेंस गंदगी और कॉकरोच के कारण निलंबित।

    2. रिलायंस रिटेल से फंगस और कीड़े वाली मिठाई जब्त की गई।

    3. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमेजॉन को खराब सामान नष्ट करने का आदेश दिया।

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। FDA ने मुंबई में ब्लिंकइट की एक यूनिट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और रिलायंस रिटेल के एक आउटलेट की भी जांच की जा रही है।

    एफडीए ने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि वहां साफ-सफाई नहीं थी और कॉकरोच मौजूद थे। एफडीए ने कहा कि ये फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन था।

    ब्लिंकइट फैसिलिटी में कॉकरोच

    वहीं मुंबई के मलाड में सर्वोदय भवन स्थित ब्लिंकइट फैसिलिटी में फूड सेफ्टी से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। 7 अगस्त को एफडीए द्वारा की गई जांच में फैसिलिटी में बहुत ज्यादा गंदगी, कॉकरोच की भारी मौजूदगी, खाने-पीने की चीजों को गलत तरीके से स्टोर करना, कोल्ड स्टोरेज में सफाई की कमी, एक्सपायर हो चुके और छेड़छाड़ किए गिए पैक्ड फूड और नियमों का पालन न करना जैसी कमियां पाई गई।

    FDA की जांच में पेस्ट कंट्रोल न होने साफ-सफाई व मेडिकल रिकॉर्ड की कमी और सब्जी-फल वाली जगह पर भारी मात्रा में कॉकरोच पाए गए। साथ ही कोल्ड रूम में एक्सपायर और खराब पैकेट मिले।

    फूड सेफ्टी नियमों के गंभीर उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए FDA ने धारा 32(3) के तहत लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान कंपनी के बिक्री, वितरण या भोजन से जुड़े किसी भी कारोबार पर पूरी तरह रोक रहेगी।

    रिलायंस आउटलेट से मिली खराब मिली

    वहीं एफडीए अधिकारियों ने रिलायंस रिटेल के एक आउटलेट से काजू कतली के सैंपल भी लिए। अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि मिठाई में फंगस और कीड़े पाए गए थे। एफडीए ने काजू कतली के लगभग 54 डिब्बे जब्त किए और सैंपल को जांच के लिए फूड लेबोरेटरी भेजा गया।

    खबरें और भी

    खाने में मिलावट की शिकायत बुलढाणा जिले के ARD सिनेमा मॉल में रिलायंस रिटेल आउटलेट पर बेचे जाने वाले लक्ष्मी नारायण ब्रांड से जुड़ी थी। 8 अगस्त 2026 को, ग्राहकों से लक्ष्मी नारायण ब्रांड की काजू कतली में फंगस लगने और जिंदा कीड़े होने की शिकायत मिली थी। FDA ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत जांच की गई।

    एफडीए ने अपने बयान में कहा है कि लैब रिपोर्ट के आधार पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    एमेजोन को बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश

    वहीं सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमेजोन रिटेल इंडिया को भिवंडी स्थित अपने गोदाम से सभी एक्सपायर हो चुके और खराब सामान को नष्ट करने के लिए एफडीए को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई के बाद एमेजोन को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया है।