Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों को Maggi, Lays और Kurkure देने से पहले सावधान, मुंबई में पैकेट पर बदली जा रही थी Expiry Date

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:40 PM (IST)

महाराष्ट्र FDA और नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदलकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचते थे।

बच्चों को Maggi, Lays और Kurkure देने से पहले सावधान।

बच्चों को Maggi, Lays और Kurkure देने से पहले सावधान।

HighLights

  1. FDA ने मुंबई में एक्सपायरी डेट बदलने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया।

  2. Lay's, Maggi, Kurkure सहित कई मशहूर ब्रांड्स के प्रोडक्ट जब्त।

  3. 75 लाख से अधिक का स्टॉक बरामद, दिल्ली-नोएडा की कंपनियाँ भी शामिल।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बदल कर दोबारा बाजार में बेचने के लिए तैयार करते थे।

FDA और नवी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के इस साझा ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए स्टॉक में भारत के कुछ सबसे मशहूर फूड और बेवरेज ब्रांड शामिल हैं।

जब्त किए गए स्टॉक में Lay's, Kurkure, Maggi, Knorr, Rasoi, Hellmann's, Thums Up और Limca के प्रोडक्ट शामिल थे। इन पैकेट में Classic Salted, Magic Masala, Spanish Tangy Tomato, Sizzling Hot और Lemon Chilli वैरियंट शामिल थे।

IANS

24 से 29 अगस्त के बीच चला ऑपरेशन

यह ऑपरेशन पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के बाद 24 से 29 अगस्त के बीच Turbhe TTC इंडस्ट्रियल एरिया में साधना एंटरप्राइजेज के परिसर में चलाया गया था।

WhatsApp Image 2026-08-31 at 23.36.23

FDA के अनुसार, फूड पैकेजिंग पर छपी तारीखों को हटाया या उन पर दूसरी तारीखें लिखी जा रही थीं। FDA अधिकारियों को कथित तौर पर इंकजेट प्रिंटर, थिनर और खास तौर पर तैयार किए गए स्टिकर मिले, जिनका इस्तेमाल ओरिजनल मैन्युफैक्चरिंग जानकारी मिटाने या छिपाने के लिए किया जा रहा था।

दिल्ली और नोएडा की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनिया भी शामिल

मुंबई के अलावा दिल्ली और नोएडा की एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनिया भी शामिल हैं। FDA ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 10 एक्सपोर्टर कंपनियों से जुड़े 8,442 कार्टन जब्त किए गए, जिनकी घोषित कीमत 75,21,269 रुपए थी। इसके अलावा, बिना लेबल वाले स्टॉक और एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स भी उसी जगह से बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 30,60 रुपए थी।

 