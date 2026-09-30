क्या है Cryonics Facility? जिसकी आस में परिवार ने चार साल तक नहीं किया बजुर्ग का अंतिम संस्कार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक परिवार के 80 साल के व्यक्ति की मौत से दुखी होकर, उनकी पत्नी और दो बालिग बच्चों ने उनके शव को चार साल तक सुरक्षित रखा। इसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए और इस बात की भी जानकारी जुटाई कि क्या शव को अमेरिका की किसी क्रायोनिक्स सुविधा में भेजा जा सकता है।

यह अजीब मामला सोमवार रात तब सामने आया जब कुरार पुलिस को सूचना मिली और वे मलाड की एक पॉलीक्लिनिक में गए। उस व्यक्ति का शव क्लिनिक के अंदर एक फ्रीजर में मिला। परिवार ने अपनी रिहायशी इमारत के पुनर्विकास के लिए जाने के बाद शव को वहीं रखा था।

2022 में कैंसर से हुई थी मौत उस व्यक्ति की मौत 2022 में कैंसर, किडनी फेलियर और उम्र से जुड़ी अन्य बीमारियों के कारण हुई थी। परिवार ने शुरू में शव को मलाड स्थित अपने घर के फ्रीजर में रखा था। पुलिस ने बताया कि इमारत में पुनर्विकास का काम शुरू हुआ, तो वे शव को क्लीनिक ले गए।

अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया परिवार पुलिस के अनुसार, परिवार ने जांचकर्ताओं के बताया कि वे उनकी मौत से बहुत आहत थे और अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। परिवार ने भारत में वकीलों से भी सलाह ली ताकि शव को सुरक्षित रखने से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को समझ सके और पता लगा सके कि क्या इसे अमेरिका की किसी सुविधा में भेजा जा सकता है।

पुलिस ने बताया कि परिवार ने पिछले चार साल में शव को सुरक्षित रखने के लिए 50 लाख रुपये से अधिक खर्च किए। दोबारा जीवित होने की उम्मीद पुलिस ने बताया कि परिवार की रिसर्च इस संभावना पर केंद्रित थी कि भविष्य में विज्ञान की तरक्की से एक दिन उन्हें दोबारा जीवित करना संभव हो सकता है। क्या है क्रायोनिक्स सुविधा? अमेरिका में निजी क्रायोनिक्स संगठन कानूनी रूप से मृत लोगों के शवों को बहुत कम तापमान पर, -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं। इस प्रक्रिया में कानूनी मौत के बाद शव को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए तैयार करना और उसे एक विशेष सुविधा केंद्र तक पहुंचाना शामिल है। ऐसी संस्थाएं अपने मकसद को भविष्य में दोबारा जीवित होने की संभावना को बनाए रखने के तौर पर पेश करती हैं।