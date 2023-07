मुंबई में नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल के 27 वर्षीय एक डॉक्टर ने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से 25 प्लेट समोसा ऑनलाइन ऑर्डर किया लेकिन ऑर्डर करने के बाद उनके खाते से 1.40 लाख रुपये गायब हो गए। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना शनिवार सुबह 8.30 से 10.30 बजे के बीच की है।

मुंबई में डॉक्टर को समोसा खाना पड़ा महंगा।

मुंबई, पीटीआई। मुंबई में एक डॉक्टर को समोसा खाना काफी महंगा पड़ गया। डॉक्टर को समोसा इतना महंगा पड़ा कि इसके बदले उन्हें करीब डेढ़ लाख रुपये चुकाने पड़ गए। डॉक्टर ने एक रेस्टोरेंट से 25 प्लेट समोसे मंगवाएं, जिसके बाद उन्हें 1.40 लाख रुपये का चूना लग गया। समोसा ऑर्डर करने में 1.40 लाख रुपये गंवाए जानकारी के अनुसार, मुंबई में नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल के 27 वर्षीय एक डॉक्टर ने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से 25 प्लेट समोसा ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर करने के बाद उनके खाते से 1.40 लाख रुपये गायब हो गए। पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना शनिवार सुबह 8.30 से 10.30 बजे के बीच की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित और उसके सहयोगियों ने कर्जत में पिकनिक की योजना बनाई थी, जिसके लिए समोसे का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर ने रेस्टोरेंट का नंबर ऑनलाइन ढूंढने के बाद ऑर्डर दिया था। ठग के चंगुल में फंसा डॉक्टर पुलिस ने कहा कि जब डॉक्टर ने उस नंबर पर कॉल किया, तो जवाब देने वाले ने उनसे 1,500 रुपये अग्रिम भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर को एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें ऑर्डर की पुष्टि और ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए बैंक खाता नंबर भी था। डॉक्टर ने 1500 रुपये भेजे। इसके बाद दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कहा कि भुगतान के लिए एक ट्रांजेक्शन आईडी बनानी होगी। फिर इसके बाद ठग की बातों में आकर डॉक्टर को पहले 28,807 रुपये और बाद में कुल मिलाकर 1.40 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर की शिकायत पर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

