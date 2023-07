Mumbai: पैसे दोगुने करने के बहाने लूटे 75 हजार रुपये, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के जरिए लोगों को जाल में फंसाया

Mumbai Crime News मुम्बई में एक शख्स ने पैसे दोगुने करने के बहाने से एक व्यक्ति के 75 हजार रुपये लूट लिए। फिलहाल शिकायतकर्ता के आधार पर आरोपी को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और तीन सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी जांच के घेरे में आ गए हैं।

पैसे दोगुने करने के बहाने लोगों को लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

मुम्बई, एजेंसी। क्रिप्टोकरेंसी योजना में पैसे दोगुना करने के बहाने लोगों को कथित तौर पर ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को दी। शख्स के 75 हजार रुपये लूटे पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी हमजा अनवर ने कथित तौर पर मुंबई निवासी शिकायतकर्ता को अपने झांसे में फंसाया और उसके हजारों रुपये ठग लिए। दरअसल, शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने उसे कहा था कि वो ऑनलाइन 75,000 रुपये का भुगतान करे और आरोपी 30-35 दिनों के भीतर इन पैसों को दोगुने कर के वापस कर देगा। सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के बहाने करता था लूट पुलिस अधिकारीने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी हमजा खासतौर से सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की मदद से लोगों को प्रभावित करता था और उनके पैसे लूटता था। दरअसल, यह दिखाता था कि कुछ प्रसिद्ध सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने इसके पास पैसे इंवेस्ट किए हैं और उन्हें दोगुनी रकम मिली है। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से पुलिस को एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। कई धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमजा अनवर द्वारा भुगतान के लिए प्रचार करने के लिए अराध में शामिल तीन सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी जांच के दायरे में हैं। अधिकारी ने बताया कि हमजा अनवर को 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

Edited By: Shalini Kumari