Mumbai Creek Tragedy: पानी में डूबे तीन बच्चों में से दो के शव बरामद, एक की तलाश अब भी जारी

Mumbai News मुंबई में मार्वे बीच पर नहाने गए पांच नाबालिग लड़के डूबने लगे जिसमें से दो का रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं तीन लापता था उनमें से दो लड़कों के शव सोमवार की सुबह बरामद किए गए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी की जा रही थी लेकिन एक लड़के की तलाश अब भी जारी है। इसको लेकर कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

मार्वे क्रीक में डूबे तीन लड़कों में से दो के शव बरामद

Your browser does not support the audio element.

HighLights मार्वे क्रीक में डूबे तीन लड़कों में से दो के शव बरामद एक लड़के की तलाश में अब भी जुटी टीम लड़कों के तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की ली गई मदद

मुंबई, पीटीआई। रविवार को मुंबई के मार्वे क्रीक में तीन नाबालिग लड़के डूब गए थे, जिनकी तलाशी के बाद सोमवार को दो लड़कों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं, तीसरे लड़के की तलाश अब भी जारी है। स्थानीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। घूमने आए पांच लड़के डूबे मालवानी इलाके के 12 से 16 साल की उम्र के पांच लड़के रविवार को सुबह उपनगरीय मलाड में मार्वे क्रीक में डूब गए। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दो लड़कों को बचा लिया, लेकिन तीन लड़के लापता हो गए। इसके बाद पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। हेलीकॉप्टर की मदद से हुई तलाशी मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड, तटरक्षक बल और नौसेना के गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, रविवार की रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। तलाशी अभियान में एक हेलीकॉप्टर भी शामिल था, जिसे शाम को बंद कर दिया गया। एक लड़के की तलाश जारी पुलिस अधिकारी ने कहा कि लापता लड़कों में से दो, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, उनके शव सोमवार सुबह पानी से निकाले गए और अस्पताल भेज दिए गए। उन्होंने कहा कि 12 साल के एक अन्य लापता लड़के का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

Edited By: Shalini Kumari