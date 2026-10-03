'यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है', ​शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके समेत चार के ​खिलाफ ​शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और रत्ना सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार इन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अनुमति नहीं मिलने के बावजूद शिवाजी पार्क में भारी भीड़ जमा की और प्रदर्शन किया।

किसने दर्ज कराई शिकायत?

बता दें कि स्थानीय निवासी और वकील सिद्धि देवलेकर की ओर से शुक्रवार को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

वकील सिद्धि देवलेकर ने अपने पोस्ट में कहा कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। यह राजनीतिक विरोध के नाम पर कानून का उल्लंघन करने का प्रयास है। देवलेकर ने बांबे हाई कोर्ट के चार जनवरी, 2013 के एक फैसले और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार के आदेश के तहत यहां लगाई गईं पाबंदियों का हवाला दिया।