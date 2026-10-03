मुंबई: शिवाजी पार्क में CJP के प्रोटेस्ट में आए बुजुर्ग को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के शिवाजी पार्क में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।



यहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे धरने में शामिल होने आए 75 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ठाणे के रहने वाले गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई के रूप में हुई है।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे मांग के लिए विरोध प्रदर्शन बता दें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर शिवाजी पार्क में प्रदर्शन बुलाया था।

तेज धूप पर भीड़ के बीच उठा सीने में दर्द पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पिल्लई शाम करीब 4:30 बजे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। तेज धूप और भीड़ के बीच, शाम 5 बजे के करीब उनके सीने में तेज दर्द उठा।