Mumbai: ट्राइडेंट होटल की मंजिल से उठता दिखा काला धुंआ तो सकते में पड़े लोग, मुंबई पुलिस बोली- नहीं लगी कोई आग

मुंबई, एजेंसी। Mumbai Trident Hotel Smoke Video मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित ट्राइडेंट होटल के एक फ्लोर से आज बड़ी मात्रा में काला धुंआ निकलने से अफरातफरी का माहौल बन गया। धुएं की वीडियो सामने आने पर लोगों ने आग लगने का अंदाजा लगाया, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया।

इमारत से निकलने वाले काले धुएं के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होने से सभी ने उसे आग लगने की घटना बताई। हालांकि, मुंबई पुलिस ने ट्राइडेंट होटल में आग लगने की खबरों का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया। अधिकारियों के मुताबिक, होटल के बॉयलर रूम से धुआं निकल रहा था। पुलिस ने कहा-

Fire in #tridenthotel after video got viral #Mumbai fire briged Official msg



there was no fire hence Good Intend False Alarm Message was transmitted,Due to technical failure in tube boiler kept at basement of 02 basement plus ground upper 34 floored Highrise Hotel Building, pic.twitter.com/l2ujpeZXwU