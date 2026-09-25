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मुंबई की सड़क पर BJP स्टीकर लगी कार से युवक ने थूका पान, फेंकी बोतल; वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Fri, 25 Sep 2026 06:56 PM (IST)

मुंबई की सड़क पर BJP स्टिकर लगी महिंद्रा XUV700 से पान थूकने और कचरा फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। ...और पढ़ें

कार से पान थूकने और कचरा फेंकने का वीडियो वायरल

कार से पान थूकने और कचरा फेंकने का वीडियो वायरल

HighLights

  1. चलती XUV700 से पान थूकने और कचरा फेंकने का वीडियो।

  2. गाड़ी पर BJP का स्टिकर लगा होने पर हुई आलोचना।

  3. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऑटोमोटिव यूट्यूबर साइरस धाभर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में चलती हुई महिंद्रा XUV700 में बैठे लोग मुंबई की सड़क पर पान थूकते और कचरा फेंकते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है।

अपनी पोस्ट में धाभर ने इस व्यवहार को घिनौना बताया और आरोप लगाया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने पहले खिड़की से पान थूका, फिर SUV के चलते हुए ही दरवाजा खोला और बाद में सड़क पर एक बोतल फेंक दी।

वीडियो में चलती हुई SUV के अंदर एक व्यक्ति खिड़की से थूकता हुआ और बाद में सड़क पर खाली बोतल फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है।

गाड़ी पर लगा था बीजेपी का स्टीकर

गाड़ी की खिड़कियों पर टिंटेड शीशे लगे थे और उस पर BJP का स्टिकर भी दिख रहा था, जिससे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने नागरिक जिम्मेदारी को लेकर आलोचना की। धाभर ने अपनी पोस्ट में BJP की मुंबई यूनिट को टैग किया।

इस वीडियो पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का ध्यान गया है। उन्होंने पोस्ट का जवाब देते हुए धाभर से गाड़ी का पूरा पता या लोकेशन की जानकारी मांगी है।

इस घटना ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कचरा फैलाने के खिलाफ मुंबई के नियमों की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है।

नियमों के तहत लग सकता है जुर्माना

BMC के नियमों के तहत, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है, जबकि कचरा फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

हालांकि, वीडियो की सच्चाई और सही लोकेशन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।