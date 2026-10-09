बस कंडक्टर या UPSC का एग्जाम? BEST की 10वीं पास की भर्ती में पूछे गए नोबल गैस और शौकत अली के सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में बस कंडक्टर की परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल आ गए, जिनके आने की उम्मीद एग्जाम देने आए छात्र-छात्राओं ने नहीं की थी। परीक्षा में आए ये सवाल शहर की भीड़-भाड़ वाली बसों में काम करने की उनकी काबिलियत परखने के बजाय, किसी मुश्किल एकेडमिक टेस्ट जैसे लग रहे थे।

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) में 367 पदों के लिए 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए। कंडक्टर भर्ती परीक्षा के सवाल किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं थे। परीक्षा के सवालों से चकराया अभ्यर्थियों का दिमाग कंडक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि सवाल ऐसे होंगे जिनसे यात्रियों को संभालने, टिकट जारी करने, कैश का लेन-देन करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता का पता चलेगा। लेकिन एग्जाम पेपर सीनियर अधिकारियों के लिए होने वाली कॉम्पिटिटिव परीक्षा जैसा लग रहा था।

बुधवार को यह मामला BEST कमेटी के सामने BJP सदस्य सुनील गणाचार्य ने उठाया। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार जरूरी 50% पासिंग मार्क्स न ला पाने के बाद चुने हुए प्रतिनिधियों के पास मदद के लिए पहुंचे थे। उम्मीदवारों का कहना था कि सवाल ऐसे विषयों से थे जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। एक सवाल में कानूनी संदर्भ में 'cogent' शब्द का सही पर्यायवाची बताने को कहा गया था। एक और सवाल में 'tie the knot' मुहावरे का मतलब बताने को कहा गया था।

कुछ सवाल इतिहास और आजादी की लड़ाई से जुड़े थे। एक सवाल था- 'शौकत अली किस घटना/आंदोलन में शामिल थे? इसके चार ऑप्शन- स्वदेशी आंदोलन, चौरी-चौरा घटना, खिलाफत आंदोलन या काकोरी साजिश?' परीक्षा में पूछा गया, इनमें से कौन-सी नोबल गैस है: हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन? BJP सदस्य सुनील गणाचार्य ने बताया कि फ्रैक्शन, डेसिमल और लंबे कैलकुलेशन वाले गणित के सवालों ने चुनौती और बढ़ा दी, जैसे कि {(175x52/13+36) x 26 /299} X 1/8। उन्होंने मीडिया और पैनल के सदस्यों के सामने सवालों की एक लिस्ट पेश की।